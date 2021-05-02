نيوكاسل يعيد أرسنال للانتصارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد أرسنال نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز ثمين 2 / 0 على مضيفه نيوكاسل أمس في المرحلة الـ34 من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 49 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع بعدما حقق انتصاره الأول في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة، وتجمد رصيد نيوكاسل عند 36 نقطة في المركز الـ17.

وأنهى أرسنال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله المصري الدولي محمد النني في الدقيقة السادسة ليكون أول أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وواصل زميله الجابوني بيير إيمريك أوباميانج سجله التهديفي الرائع في مواجهة نيوكاسل حيث أحرز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 66 لتكون المباراة الخامسة على التوالي التي يهز فيها أوباميانج شباك نيوكاسل في المواجهات بين الفريقين بمختلف البطولات.

وحقق أرسنال أمس الانتصار الـ16 له في آخر 17 مباراة خاضها أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.