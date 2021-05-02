رينجرز يقترب من إنهاء الموسم دون هزيمة

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ولم ينجح رينجرز منذ موسم 1898 /1899 في خوض الموسم بأكمله دون هزيمة، لكن سيلتك حقق هذا الإنجاز في موسم 2016 /2017.
وتقدم كيمار روفي بهدف لرينجرز في الدقيقة 26 تزامنا مع طرد كالوم ماكجريجور لاعب سيلتك لارتكابه مخالفة أثناء الهجمة.
ورغم النقص العددي أدرك أودسون إدوارد التعادل لسيلتك في الدقيقة الـ30 ثم أضاف الفريدو موريلوس الهدف الثاني لرينجرز في الدقيقة الـ33.
وفي الشوط الثاني أحرز كيمار روفي الهدف الثاني له والثالث لرينجرز في الدقيقة 57 ثم تكفل جيرمين ديفو بالهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.
وحقق رينجرز بطل الموسم الحالي إنجازا لم يحدث منذ أكثر من عشرين عاما، حيث خاض موسما بأكمله دون أن يخسر أمام غريمه التاريخي سيلتك للمرة الأولى منذ موسم 1999 /2000
وفي آخر مباراتين من الموسم يلتقي رينجرز مع ليفينجستون وأبردين آملا في المحافظة على مسيرته الخالية من الهزائم بينما يلتقي سيلتك مع سانت جونستون وهيبرنيان.
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