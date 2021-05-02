شكرا لقرائتكم خبر أياكس بطل الدوري الهولندي للمرة الـ35 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج أياكس أمستردام رسميا بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم بفوزه الكبير 4 / 0 على إيمن أمس في المرحلة الـ31 من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز أدو دن هاج على فينورد روتردام 3 / 2 وسبارتا روتردام على مضيفه جرونينجن 2 / 1 وتعادل آيندهوفن مع هيرنفين 2 / 2.

وعزز أياكس الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة، حيث رفع رصيده من الألقاب إلى 35 لقبا بفارق 11 لقبا أمام آيندهوفن صاحب المركز الثاني في السجل الذهبي للبطولة فيما يحتل فينورد روتردام المركز الثالث في قائمة الفرق المتوجة باللقب على مدار تاريخ البطولة.

وحسم أياكس لقب البطولة قبل آخر 3 مراحل من الموسم، حيث رفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة بفارق 14 نقطة أمام آيندهوفن صاحب المركز الثاني والذي تعادل مع هيرنفين 2 / 2.

وأنهى أياكس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جوراين تيمبير في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق ثلاثة أهداف أخرى أحرزها سيباستيان هيلير وديفين رينش ودافي كلاسين في الدقائق 61 و66 و74.

وتجمد رصيد إيمن عند 24 نقطة في المركز الـ16 علما بأنه مني أمس بالهزيمة الأولى له بعد 3 تعادلات و5 انتصارات في آخر 8 مباريات خاضها بالمسابقة.

وأفاق أدو دن هاج من كبوته متأخرا وحقق انتصارا مهما على فينورد روتردام 3 / 2 أمس ليكون الفوز الثاني فقط له في 2021، كما أنه الأول للفريق بعد 15 مباراة غابت فيها الانتصارات عنه بالدوري الهولندي و16 مباراة في الدوري وكأس هولندا.