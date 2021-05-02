هاميلتون بطل جائزة البرتغال



رد بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون على منافسه الشاب في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وقطع بسيارة مرسيدس خط نهاية سباق جائرة البرتغال الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في المركز الأول، الأحد، في بورتيماو.

وتقدم هاميلتون على فيرستابن الذي فاز بالسباق الماضي على حلبة إيمولا الإيطالية، فيما جاء سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثاً، بعدما كان أول المنطلقين.

وهو الفوز الثاني لبطل العالم سبع مرات هذا الموسم، والسابع والتسعون في مسيرته ليوسع فارق النقطة الذي كان يفصله عن فيرستابن إلى سبع نقاط.

وأقر هاميلتون أن «السباق كان قاسياً جسدياً وذهنياً. لم أحقق انطلاقة جيدة وخسرت بعض الوقت عند إعادة الانطلاق (بعد دخول سيارة الأمان)، لكنها كانت نتيجة رائعة في نهاية المطاف».

وكما كانت الحال عند الانطلاق، انتهى السباق بوجود سيارات مرسيدس وريد بول في المراكز الأربعة الأولى، لكن مع تراجع بوتاس إلى المركز الثالث خلف المكسيكي سيرخيو بيريس الذي أنهى السباق من حيث بدأه، وتقدم بوتاس إلى الثاني، فيما حقق لاندو نوريس (ماكلارين) نتيجة مشجعة أخرى يضيفها إلى مركزه الثالث في إيمولا والرابع في البحرين، بحلوله خامساً.

وبعدما تقدم زميله في فيراري خلال التجارب التأهيلية بانطلاقه من المركز الخامس، أنهى الإسباني كارلوس ساينس السباق خارج النقاط بحلوله في المركز الحادي عشر، فيما جاء شارل لوكلير في المركز السادس، بعدما انطلق ابن موناكو من المركز الثامن.