شكرا لقرائتكم خبر عن نانديز يخطف تعادلاً ثميناً لكالياري أمام نابولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز نايتان نانديز هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح كالياري المهدد بالهبوط، تعادلاً ثميناً 1-1 مع نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد، ويوجه ضربة قوية لآمال مضيفه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل نابولي المركز الرابع متأخراً بنقطتين عن أتلانتا وميلان، لكن يوفنتوس يستطيع تجاوزه في الترتيب لو تغلب على أودينيزي في وقت لاحق من اليوم.

واستلم فيكتور أوسيمن تمريرة لورينتسو إنسيني ليفتتح التسجيل لصاحب الأرض بعد 13 دقيقة. ورد إطار المرمى فرصة لكل فريق؛ إذ سدد جابرييلي تسابا جناح كالياري في القائم، فيما ردت العارضة كرة دييجو ديمي، قبل أن يدرك كالياري التعادل عبر نانديز.

وتقدم كالياري إلى المركز 16 برصيد 32 نقطة متفوقاً بنقطة على تورينو الذي يمتلك مباراتين.