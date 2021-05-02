اخبار الرياضه

بدر بانون يواصل تدريباته المنفردة بمران الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يواصل تدريباته المنفردة بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وواصل بانون أداء تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، قبل أن يستأنف التدريب بشكل منفرد في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للتخلص من الإجهاد العضلي. 

 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز. 

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا