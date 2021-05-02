شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يواصل تدريباته المنفردة بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل بانون أداء تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، قبل أن يستأنف التدريب بشكل منفرد في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للتخلص من الإجهاد العضلي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.