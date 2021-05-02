شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لجنش قبل لقاء بيراميدز لتحديد موقفه من دكة البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي كارتيرون، خضوع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق لاختبار طبي لتحديد موقفه من التواجد على مقاعد البدلاء فى مباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني جنش من إصابة في الظهر، وفى حال اجتيازه الاختبار الطبي سيتواجد بديلا وفى حال عدم اجتيازه الاختبار الطبى سيتواجد أحمد نادر السيد بديلا.

من جهته عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق والتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق جلسة مع محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق وأحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وإبراهيم حسن لاعب الفريق قبل انطلاق مباراة الفريقين. واتسمت الجلسة بالأجواء الودية بين نجوم الزمالك السابقين والحاليين.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : اشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد

ووصلت حافلة الفريق إلى استاد القاهرة منذ قليل استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز، وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة ، وتعادل في 4 مباريات ، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات ، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17هدفا .

يدير المباراة تحكيميا الحكم الدولى جهاد جريشة حكم ساحة، ومحمد الصباحى للفيديو.