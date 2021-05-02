شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على الزمالك 1 / 0 بهدف عبد الله السعيد فى الشوط الأول.. ضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز بتقدم بيراميدز بهدف نظيف أحرزه عبد الله السعيد، في الدقيقة 39 من عمر المباراة بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ19 للدورى.

بدأ فريق بيراميدز اللقاء بهجوم ضاغط علي دفاع الزمالك، وكان الأكثر خطورة على مرمى محمد عواد، وظهر لاعبو الزمالك في مشهد دفاعي متكامل حتى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

بادل لاعبو الزمالك نظرائهم في بيراميدز الهجمات خلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، ولكن دون خطورة على مرمي شريف اكرامي، حيث كانت الهجمات عشوائية دون أي تهديد علي مرمي بيراميدز، وفي الدقيقة 39 يباغت بيراميدز لاعبو الزمالك بهجمة منظمة تنتهي عند عبد الله السعيد الذي يضعها بقوة في مرمي محمد عواد معلنا تقدم بيراميدز بهدف نظيف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : اشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي :

حراسة المرمي : شريف إكرامى

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط : نبيل دونجا - أحمد توفيق - اريك تراورى - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم : جون أنطوى

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17 هدفا .

يدير المباراة تحكيميا الحكم الدولى جهاد جريشة حكم ساحة، ومحمد الصباحى للفيديو.