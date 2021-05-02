شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين إنبي والمقاصة في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض المقاصة التعادل السلبي على نظيره إنبي في المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، استحوذ إنبي على مجريات الشوط الأول مستغلا انطلاقات مهاجمه النيجيري إيبوكو، ولكن المحاولات باءت بالفشل أمام تألق محمود حمدى حارس مصر للمقاصة، الذى ذاد عن مرماه ببسالة، وسط محاولات على استحياء للاعبي الفريق الفيومي.

وجاء تشكيل إنبي كالتالى: حراسة المرمي: محمود جاد، الدفاع: رامي صبري - إبراهيم القاضي - على فوزى - كريم فؤاد، الوسط: أحمد العجوز - مصطفى شكشك - مصطفى شلبي - مصطفي دويدار - صلاح ريكو، الهجوم: إيبوكو.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالى: حراسة المرمى: محمود حمدى، الدفاع : أحمد مودى - أحمد صبيحة - فارس طارق - أسامة العزب - هشام محمد، الوسط: سعيد الونش – مفتاح طقطق – عبد الله مجدى – عماد حمدى، الهجوم: باسم مرسى.

ويحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر مثلها وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفا.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل.