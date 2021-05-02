شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. أجايي وأيمن أشرف يؤديان تدريبات الجري حول الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض جونيور أجايي وأيمن أشرف، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات جري حول الملعب وتدريبات بدنية منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وبدأ الثنائي تدريبات بدنية منفردة ضمن برنامجهما التأهيلي للتخلص من الإصابة التي أبعدتهما عن التدريبات الجماعية والمباريات في الفترة الماضية.

وغاب أيمن أشرف؛ بسبب شكواه من خشونة في الركبة، بينما اشتكى جونيور أجايي من شد في العضلة الخلفية.

ويؤدي الثنائي المرحلة الأخيرة من برنامجهما التأهيلي قبل الانتظام تدريجيا في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الإثنين على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.