شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز أمام الزمالك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 39 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا، ضمن مباريات الجولة الـ19 بالدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : اشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي :

حراسة المرمي : شريف إكرامى

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط : نبيل دونجا - أحمد توفيق - اريك تراورى - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم : جون أنطوى

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات ، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17 هدفا .

يدير المباراة تحكيميا الحكم الدولى جهاد جريشة حكم ساحة، ومحمد الصباحى للفيديو.