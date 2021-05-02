شكرا لقرائتكم خبر عن "ضحك ولعب وغنا" ياسمين نوح ونهلة سامح فى حلقة جديدة من "أهلاوى و زملكاوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمتان نهلة سامح كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي، وياسمين نوح نجمة فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، العديد من الكواليس فى أولى حلقات برنامج "أهلاوى و زملكاوى" الذى تقدمه الزميلة ندى مجاهد على تليفزيون الخليج 365 أسبوعيا خلال شهر رمضان.

و فكرة البرنامج عبارة عن 3 فقرات الأولى اعترافات عبارة عن أسئلة شخصية توجه إلى كلا منهما والفقرة الثانية اختبار انتماء؛ لمعرفة قوة انتمائهم من خلال أسئلة رياضية و تاريخية عن كل ناد.

أما الفقرة الثالثة عبارة عن تحديات وهى عبارة عن فوازير أمثال و لعب ريست وغناء، فكرة الحلقات عاطف العربى، وإعداد ندى مجاهد وإسراء عبد القادر وتصوير أحمد معروف وأشرف فوزى وإخراج شادى أبو الحسن.