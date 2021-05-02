شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي يحسم موقف أيمن أشرف من قائمة مباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أيمن أشرف، ظهير أيسر الأهلي، لفحص طبي، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، لتحديد موقفه من دخول قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وفضل الجهاز الفني للأهلي إراحة أيمن أشرف من مباريات الأهلي، بسبب شكواه من خشونة في الركبة، وفضل الجهاز الفني منحه راحة، خوفا من تفاقم الإصابة وابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب، حيث إن الجهاز الطبي بالأهلي يتبع مبدأ السلامة الطبية في عدم استهلاك أو المجازفة باللاعبين خاصة مع كثرة الإصابات التي ضربت صفوف الأهلي.

ومن المتوقع أن يستمر أحمد نبيل كوكا في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي في مباراة المحلة، خاصة بعد الثقة التي حصل عليها اللاعب الصاعد بفضل المشاركة الأساسية وظهوره بمستوى طيب خلال الفترة الماضية.

وفي حالة أظهر الفحص الطبي حاجة أيمن أشرف لراحة أطول سيتم استبعاده من قائمة مباراة المحلة، لحين التعافي الكامل من الإصابة، على أن يلحق بقائمة مباراة فريقه القادمة ضد الاتحاد السكندري.