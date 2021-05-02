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إصابة محمد عواد في الدقيقة 7 من مباراة بيراميدز.. صثور

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القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد عواد، حارس مرمي الزمالك، لإصابة خطيرة في الدقيقة 7 من عمر مباراة الزمالك وبيراميدز، المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ19 بالدوري.

 

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي :

حراسة المرمي : شريف إكرامى

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط : نبيل دونجا - أحمد توفيق - اريك تراورى - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم : جون أنطوى

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 4 مباريات ،  وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات ، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17هدفا .

يدير المباراة تحكيميا الحكم الدولى جهاد جريشة حكم ساحة، ومحمد الصباحى للفيديو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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