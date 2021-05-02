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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد عواد في الدقيقة 7 من مباراة بيراميدز.. صثور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد عواد، حارس مرمي الزمالك، لإصابة خطيرة في الدقيقة 7 من عمر مباراة الزمالك وبيراميدز، المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ19 بالدوري.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي
خط الهجوم : أشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي :
حراسة المرمي : شريف إكرامى
خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور
خط الوسط : نبيل دونجا - أحمد توفيق - اريك تراورى - عبد الله السعيد - رمضان صبحي
خط الهجوم : جون أنطوى
الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 4 مباريات ، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11 هدفا.
فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات ، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17هدفا .
يدير المباراة تحكيميا الحكم الدولى جهاد جريشة حكم ساحة، ومحمد الصباحى للفيديو.