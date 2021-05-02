شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة إنبي والمقاصة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبي، ومحمد عظيمة مدرب المقاصة، تشكيل فريقيهما قبل المواجهة التى تجمع بينهما، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي كالتالى :

حراسة المرمي: محمود جاد

الدفاع: رامي صبري - إبراهيم القاضي - على فوزى - كريم فؤاد

الوسط: أحمد العجوز - مصطفى شكشك - مصطفي شلبي - مصطفي دويدار - صلاح ريكو

الهجوم: إيبوكو

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالى:

حراسة المرمى: محمود حمدى

الدفاع : أحمد مودى - أحمد صبيحة - فارس طارق - أسامة العزب - هشام محمد

الوسط: – سعيد الونش – مفتاح طقطق – عبد الله مجدى – عماد حمدى

الهجوم: باسم مرسى

ويحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر مثلها وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفا.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 26 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 21 هدفا وما زال لديه لقاء مؤجل.