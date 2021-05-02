شكرا لقرائتكم خبر عن نادي المصري يحيل عضو المجلس للتحقيق بسبب العضويات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، على إحالة عضو المجلس شريف مزروع إلى الشئون القانونية؛ للتحقيق في واقعة استخراج بعض العضويات بالنادي دون الرجوع لمجلس الإدارة.

وقرر مجلس إدارة نادي المصري التحقيق مع عضو مجلس النادي مزروع، بعد تقديم شكوى من بعض الأعضاء بوجود خطأ في العضوية الخاصة به، وعدم قبولها من إدارة الاشتراكات بالنادي، ليقرر المجلس فتح تحقيق في الموضوع.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد وملاعب مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، خلال الجولات من الثانية والعشرين وحتى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري.

وجاءت مواعيد مباريات النادي المصري فى الدوري الممتاز على النحو التالي:

مباراة الجولة الثانية والعشرين: والتي تجمع بين غزل المحلة والمصري، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من مايو المقبل.

مباراة الجولة الثالثة والعشرين: والتي تجمع بين المصري والاتحاد السكندري، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق العشرين من مايو المقبل.

مباراة الجولة الرابعة والعشرين: والتي تجمع بين الزمالك والمصري، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من مايو المقبل.

مباراة الجولة الخامسة والعشرين: والتي تجمع بين المصري ووادي دجلة، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق السابع عشر من يونيو المقبل.

مباراة الجولة السادسة والعشرين: والتي تجمع بين سيراميكا والمصري، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من يونيو المقبل.

مباراة الجولة السابعة والعشرين: والتي تجمع بين المصري والانتاج الحربي، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق الثاني من يوليو المقبل.

مباراة الجولة الثامنة والعشرين: والتي تجمع بين البنك الأهلي والمصري، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق التاسع من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة التاسعة والعشرين: والتي تجمع بين المصري والمقاولون العرب، وتقام على ستاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثلاثين: والتي تجمع بين بيراميدز والمصري، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الحادية والثلاثين: والتي تجمع بين المصري وسموحة، وتقام على استاد الاسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الحادي عشر من سبتمبر المقبل.

مباراة الجولة الثانية والثلاثين: والتي تجمع بين الأهلي والمصري، وتقام على استاد الاسكندرية أحد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من سبتمبر المقبل، ولم تحدد ساعة اقامة المباراة بعد.

مباراة الجولة الثالثة والثلاثين: والتي تجمع بين المصري وانبي ، وتقام على استاد الاسكندرية أحد يومي السبت والأحد الموافقين الخامس والعشرين والسادس والعشرين من سبتمبر المقبل، ولم تحدد ساعة اقامة المباراة بعد.

مباراة الجولة الرابعة والثلاثين: والتي تجمع بين طلائع الجيش والمصري، وتقام على استاد الاسكندرية أحد يومي الأربعاء والخميس الموافقين التاسع والعشرين والثلاثين من سبتمبر المقبل، ولم تحدد ساعة إقامة المباراة بعد.