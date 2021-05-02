النني يتحدث عن.. هدفه الأول في بريميرليج.. دعوات لاعبي أرسنال.. وحلم النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد النني لاعب خط وسط نادي أرسنال، أنه دائمًا ما كان يطلب من زملاءه الدعاء له لتسجيل الأهداف في أحد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأشار النني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي أرسنال، إلى أن تسجيله للأهداف من قبل في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي لا يضاهي التسجيل في بريميرليج.

ونجح النني في تسجيل هدفًا لأرسنال في شباك نيوكاسل مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال النني: "كنا بحاجة للفوز بمباراة نيوكاسل قبل مواجهة فياريال القادمة، أدركنا أهمية هذه المباراة نجحنا في تحقيق النقاط الثلاث، الطريقة التي لعبنا بها اليوم ستمنحنا الثقة في اللقاء الأوروبي المقبل".

وأكمل: "كنت أحلم بتسجيل الهدف، كنت أفكر كثيرًا في التسجيل بالدوري الإنجليزي، لقد سجلت في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ولم أسجل في بريميرليج".

وأضاف: "بريميرليج هو منافسة مميزة بالنسبة لي، دائمًا ما كنت أطلب من زملائي الدعاء لي بالتسجيل في بريميرليج، وعندما فعلتها اليوم كنت سعيدًا حقًا، لكني أكثر سعادة بنقاط المواجهة".

وأردف: "سعادة زملائي بس تجعلني أكثر سعادة، عندما ترى من حولك يحبونك فإنك ستكون سعيدًا، أشعر بامتنان شديد للطريقة التي احتفلوا بها معي اليوم".

واختتم: "ما حدث في لقاء نيوكاسل يمنحنا مزيد من الثقة في لقاء فياريال، الآن يمكننا التركيز على مواجهة يوم الخميس لأن الجميع يعلم أهميتها بالنسبة لنا، سنقاتل من أجل الوصول لنهائي الدوري الأوروبي".