بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا سراي يفوز ويواصل ملاحقته لصدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي جالاتا سراي فوزًا على حساب جينتشلاربيرليجي بهدفين نظيفين، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 39 من الدوري التركي.

المصري مصطفى محمد تواجد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في بداية اللقاء، قبل أن يدخل للملعب في خامس تبديلات فريقه بعد مرور 84 دقيقة.

ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري التركي قبل ثلاث جولات من النهاية، بفارق ست نقاط خلف بشكتاش المتصدر.

ومن المقرر أن يلتقي جالاتا سراي مع بشكتاش في لقاء الجولة المقبلة، والذي من المحتمل أن يكون الحاسم لتحديد بطل النسخة الجارية من البطولة التركية.

ويحتاج جالاتا سراي للفوز على بشكتاش لتقليص فارق النقاط مع المتصدر إلى ثلاث قبل جولتين من نهاية المسابقة، بينما سينتهي أمله في التتويج إذا خسر أو تعادل.