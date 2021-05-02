أرتيتا: النني يستحق كل ما يحققه.. هو انسان تحب العمل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

امتدح ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال لاعبه محمد النني بعدما أحرز هدف التقدم للفريق أمام نيوكاسل، قائلًا أنه يستحق كل شيء ايجابي يحققه.

وقال أرتيتا في رد فعله على هدف محمد النني اليوم الأحد: "لقد كان هدفًا جيدًا، كما أنه أيضًا هدف له أهمية كبيرة بالنسبة للفريق."

وتابع: "تستطيع أن ترى رد الفعل من الزملاء على تسجيل الهدف، هو فتى مشهور بين جميع الزملاء داخل غرف خلع الملابس."

وأضاف: "بكل تأكيد هو يستطيع كل شيء يحققه، لأنه لاعب رائع، وانسان تحت أن تعمل معه"

واستطاع محمد النني أن يسجل أول أهدافه في صفوف آرسنال ببطولة الدوري الانجليزي، وذلك بعدما تمكن من زيارة شباك المنافسين بدوري الأبطال، والدوري الأوروبي.