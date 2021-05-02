مباشر.. الزمالك 0-1 بيراميدز.. محاولات بيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وبيراميدز في اللقاء الذي سوف يقام على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة التاسع عشر من مسابقة دوري we المصري.

ويدخل الزمالك المباراة وهو متصدر المسابقة برصيد 40 نقطة، في المقابل يأتي بيراميدز بالترتيب الثالث برصيد 30 نقطة.

تشكيل الزمالك: محمد عواد - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي - حميد أحداد.

تشكيل بيراميدز: شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد توفيق - نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إيريك تراوري - جون أنتوي.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة السادسة من بداية المباراة كاد رمضان صبحي أن يسجل هدف بيراميدز إلا أن محمود علاء يتدخل في الوقت المناسب ويبعد الكرة لركنية.

محاولة جديدة من فريق بيراميدز عن طريق نبيل عماد "دونجا" بتسديدة خارج منطقة الجزاء تمر أعلى المرمى في الدقيقة 17.

الدقيقة 39 شهدت هدفًا من جانب عبد الله السعيد بعد كرة طولية من رمضان صبحي لصالح إيريك تراوري ليمرر كرة لعبد الله السعيد الذي يراوغ محمود حمدي "الونش" ويسدد في مرمى الزمالك ليهدي التقدم لبيراميدز بهدف دون رد.

بين شوطي المباراة أجرى باتريس كارتيرون أولى تبديلاته بخروج يوسف إبراهيم "أوباما" ليشارك بدلاً منه محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خطأ دفاعي من جانب محمود علاء كاد أن يسبب هدفًا لصالح بيراميدز بعدما حصل جون أنتوي على الكرة ليسدد كرة قوية من خارج منقطة الجزاء تمر أعلى المرمى.

الزمالك كاد أن ينجح في الوصول لشباك بيراميدز بتسديدة قوية عن طريق حميد أحداد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52 تمر بجوار القائم الأيسر.

محاولات الضغط من جانب الزمالك متواصلة بكرة من محمود عبد الرازق "شيكابالا" تصل لبنشرقي ثم أحداد الذي حصل على كرة من أمام المرمى لكن شريف إكرامي يتدخل في التوقيت المناسب ويتصدى للكرة في الدقيقة 55.

أخطر فرص المباراة كانت في الدقيقة 67 عن طريق أحمد سيد "زيزو" البداية خطأ ارتكبه نبيل عماد "دونجا" في استلامه الكرة ليحصل عليها شيكابالا ويمرر إلى زيزو ويسدد في المرمى الخالي لكن دونجا يصحح خطأه ويبعد الكرة لركنية.

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