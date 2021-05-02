تسلسل زمني.. كيف انتهت أزمة كرة اليد بين الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أسدل الستار رسميا على أزمة الموسم الماضي 2019-2020 بعد قرار الاتحاد المصري لكرة اليد، بمنح الزمالك بطلا للدوري ومنح الأهلي لقب كأس مصر، لكونهما حاملي لقب البطولتين عن موسم 2018-2019.

واتخذ الاتحاد المصري لكرة اليد هذا القرار، نظرا لقرب فعاليات أوليمبياد طوكيو وفي ظل إعداد المنتخب الأول لخوض هذه المنافسات.

ويلقي الخليج 365 الضوء على أزمة الموسم القديم 2019-2020 منذ بدايته وحتي إنتهاء الازمة، مستعرض موقف الزمالك والأهلي والاتحاد المصري لكرة اليد خلال هذه الأزمة.

وبعد أن قرر الاتحاد المصري لكرة اليد إستكمال مسابقتي الدوري والكأس للموسم القديم 2019-2020، نستعرض لكم التسلسل الزمني للأحداث التي جاءت بعد هذا القرار مرورا بأزمة إستكمال الموسم بالقوائم الجديدة أم القديمة:

تحديد موعد الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن إستكماله لجميع مسابقات الاتحاد بداية من شهر أغسطس المقبل لمنافسات السيدات والناشئين والناشئات، بينما ستنطلق منافسات الرجال خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد الإنتهاء من فترة الاعداد الاولى للاعبي المنتخب إستعدادا لبطولة العالم التي أقيمت يناير 2021.

ترحيب الأهلي

رحب الاهلي بقرار اتحاد اللعبة بعد الإعلان اليوم وبشكل رسمي عن استكمال جميع المسابقات بما فيها دوري المحترفين المتبقي فيه مباراتين فقط وذلك على لسان جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة في تصريحات خاصة ليلا كورة.

رد الزمالك

علق حماده عبد الباري المدير الإداري لفريق كرة اليد بالزمالك على قرار الإستكمال في تصريحات ليلا كورة، أن القرار الاول والأخير بيد مجلس ادارة النادي، وكان في ذلك الوقت مرتضى منصور هو رئيس النادي قبل رحيله بعد ذلك.

إقامة الموسم القديم بالقوائم الجديدة

أعلن هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أنذاك عبر يلا كورة في سبتمبر الماضي عن إستكمال مسابقة دوري المحترفين بالقوائم الجديدة، مع تحديد موعدين لإستكمال هذه المباريات إما في نوفمبر الماضي أو ديسمبر.

الاعلان عن المباريات المتبقية

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد يومي 12 و13 من نوفمبر الماضي لإستكمال الجولتين المتبقيتين من المسابقة بعد تأجيل بطولة أفريقيا للأندية إلى شهر إبريل الماضي.

تراجع عن إستكمال الموسم بالقوائم الجديدة وإستكمالها بالقديمة

أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لليد أنذاك عن إستكمال الموسم القديم 2019-2020 بالقوائم القديمة للأندية وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد الدولي لكرة اليد والذي أفتى بضرورة إنهاء المسابقة بالقوائم القديمة وكان ذلك في شهر أكتوبر الماضي.

خطاب الأهلي

أرسل الأهلي خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة اليد باللعب بالقائمة الجديدة أو تأجيل مباريات الموسم القديم 2019-2020 إلى نهاية الدور الاول من دوري 2020-2021، حالة إصرار الاتحاد على إقامتها بالقوائم القديمة، في الوقت الذي لا يوجد فيه لائحة تتيح استدعاء اللاعبين الراحلين عن الفريق للمشاركة في هذه المواجهات بعد انتقالهم الى أندية بالإمارات ورومانيا وتونس وأندية داخل مصر.

رفض الزمالك

أعلن الزمالك على لسان حماده عبد الباري رفضه طلب الاهلي بتأجيل مباراتي الحسم من الدوري القديم إلى نهاية الدور الأول مطالبا بخوضهم في المعاد المحدد وهو نوفمبر الماضي.

الاتحاد يرفض طلب الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد رفضه لطلب الأهلي بتأجيل مباراتي الدوري القديم 2019-2020 مع التأكيد على إقامتهما بالقوائم القديمة في نوفمبر الماضي يومي 12 و13، كما حدد سابقا.

تأجيل جولتي الحسم

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تأجيل جولتي الحسم من الدوري القديم 2019-2020إلى نهاية نوفمبر بحيث تقام يومي السبت والأحد 28 و29 نوفمبر الماضي بصالة أكتوبر الدولية، وذلك بعد أن كان محددا يومي 12 و13 لهاتين الجولتين.

وصرح مصدر مسئول بإتحاد اليد ليلا كورة أن تأجيل جولتي الختام للدوري جاء لأسباب طبية وذلك بعد إصابة إسلام حسن لاعب الاهلي والمنتخب أنذاك بكورونا وهو ما دفع الاتحاد للتأكيد على الأندية بعدم استدعاء لاعبي المنتخب انذاك مع اتخاذ الاجراءات الإحترازية.

اعتراض الزمالك

اعترض مسئولي الزمالك على تأجيل مباريات الدوري القديم إلى نهاية نوفمبر لإصابة إسلام حسن بكورونا وكان ذلك في تصريحات خاصة ليلا كورة على لسان حماده عبد الباري جاء فيها أن الفريق مستعد لمواجهة الاهلي في ملعبه في الجزيرة، وأنهم أرسلوا خطاب لاتحاد اليد بِشأن اعتراضهم على التأجيل.

تأجيل لبعد مونديال اليد

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد تأجيل جولتي الحسم للدوري القديم 2019-2020 إلى بعد إنتهاء بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر يناير الماضي دون تحديد موعد محدد.

اجتماع لمناقشة مصير الدوري القديم

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر أنذاك أنه سيقعد إجتماعا لحسم مصير الدوري القديم، والمتبقي منه جولتين لحسم هذه البطولة، التي كانت تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.

الزمالك يطالب بإستكمال الموسم أو منحه اللقب

أرسل الزمالك خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة اليد في فبراير الماضي يطالبه بإستكمال الموسم القديم 2019-2020 بالقوائم القديمة أو منحه اللقب نظرا لكونه كان يحتل المركز الاول قبل إيقاف المسابقة، وأيضا واستكمال مسابقة كأس مصر لموسم 2019-2020 بالقوائم القديمة.

تحديد موعد جديد للدوري القديم

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد في فبراير الماضي تحديدا يومي 1 و2 إبريل المنصرف موعداً لإستكمال جولتي الحسم من الدوري القديم 2019-2020، على أن تقام بنفس شروط المسابقة خلال هذا الموسم، ويعني ذلك إقامتهما بالقوائم القديمة.

الأهلي يرفض إستكمال موسم 2019-2020 بالقوائم القديمة

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي نشر عبر موقعه في فبراير الماضي رفضه استكمال مباريات الدوري والكأس في منافسات كرة اليد موسم 2019-2020 بالقوائم القديمة للأندية، مشيرة إلى أن هذا القرار يخالف الأعراف واللوائح المحلية والدولية، ويتعارض مع مبدأ تكافؤء الفرص.

اللجوء إلى لجنة التسوية وفض المنازعات

لجأت اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة اليد إلى لجنة التسوية والتحكيم الرياضي في شهر مارس الماضي بِشأن إستطلاع رايهم في تنفيذ مقترح من إثنيين:

الأول: الغاء موسم 2019-2020 مع احتساب لقب الدوري والكأس بناء على موسم 2018-2019، وهذا يعني أن الزمالك بطلا للدوري والأهلي بطلا للكاس.

الثاني: إستكمال الموسم بالقوائم الجديدة بسبب إستحالة إستكماله بالقوائم القديمة

الزمالك: نريد التتويج بالكأس

وذكر حماده عبد الباري في تصريحات تليفزيونيه أن القرار لم يصل لهم رسميا وحين وصول القرار سيتم دراسة الموقف واتخاذ القرار، مضيفا أريد أن اكون بطلا للكاس وليس للدوري وفقا لمقترحات الاتحاد التي تنص على منح الزمالك للقب الدوري والأهلي للقب الكاس.

رفض جديد للزمالك

أعلن الزمالك رفضه إستكمال مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2019-2020 بالقوائم القديمة وجاء ذلك في تصريحات لحسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك عبر الموقع الرسمي للنادي الأبيض خلال مارس الماضي.

القرار النهائي لاتحاد اليد

حسم الاتحاد المصري لكرة اليد أزمة موسم كورونا، اليوم في الثاني من مايو وأصدر قراره بشأن بطل الدوري والكأس لموسم 2019/2020، وتقرر أن يتوج الزمالك ببطولة الدوري على أن يحمل الأهلي لقب الكأس، وذلك نظرا لكون الزمالك والأهلي حاملي لقب البطولتين عن موسم 18/19".