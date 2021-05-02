نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني «ريمونتادا سريعة للبرسا»

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الأحد 2-5-2021، لحساب الجولة 34.

تذاع مباراة برشلونة وفالنسيا على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة أرينا سبورت 2 الصربية، وموفي ستار لاليجا الإسبانية.

ويدير مواجهة برشلونة وفالنسيا الحكم الإسباني “خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وضغط برشلونة على فالنسيا منذ البداية بحثًا عن تسجيل الهدف الأول، وكاد بيدري لوبيز يفعلها في الدقيقة الثالثة بعدما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء سددها رائعة بيمناه ولكنها جاورت القائم الأيمن ببضعة سنتيمترات.

وصنع ليونيل ميسي ثاني فرص برشلونة عند الدقيقة (12)، من ضربة حرة مباشرة أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء لتجد المدافع رونالدو أراخو الذي قابلها بتسديدة تصدى لها ببراعة الحارس الهولندي سيليسن.

ووصل فالنسيا لمرمى برشلونة للمرة الأولى في الدقيقة (20)، من هجمة مرتدة منظمة وصلت إلى الظهير الأيسر خوسيه جايا الذي أطلق تسديدة أرضية جاورت المرمى.

وعاد جايا من جديد ليصنع فرصة خطيرة للغاية، بعدما أنطلق بالكرة من الجهة اليسرى ودخل منطقة الجزاء قبل أن يرسل عرضية أرضية وصلت إلى أوروس راسيتش في مواجهة المرمى ليطلق تسديدة تصدى لها تير شتيجن بسهولة في الدقيقة (25).

وفرض برشلونة سيطرته على الكرة من جديد، وسنحت له فرصة جديدة للتسجيل من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة (30)، ولكن تسديدة ميسي علت المرمى.

وكان برشلونة قريب من افتتاح التسجيل مرة أخرى في الدقيقة (41)، بعدما أرسل جوردي ألبا عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت بغرابة من فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان، ومرت باقي الدقائق دون جديد لينتهي بالتعادل السلبي (0-0).

الشوط الثاني

دخل فالنسيا الشوط الثاني بقوة، وكاد يخطف هدف التقدم من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة (49)، بعدما مرر سولير كرة في ظهر دفاعات برشلونة إلى جونزالو جيديش الذي سددها بطريقة غريبة ليبعدها شتيجن إلى الركنية.

واستغل المدافع جابرييل باوليستا خطأ ساذج بين تير شتيجن وبيدري تسبب في سقوط الحارس الألماني لتصل العرضية التي جاءت من الركنية، إلى المدافع البرازيلي الذي سجل منها هدف التقدم الأول لفريق فالنسيا بالرأس في الدقيقة (50).

وتحصل برشلونة على ضربة جزاء في الدقيقة (55)، تولى تنفيذها ميسي مسددًا كرة ضعيفة تصدى لها سيليسن لترتد إلى بوسكيتس الذي سددها في أقدام المدافعين لتعود إلى بيدري ليسدد هو الآخر لتصطدم في باوليستا ليكملها ميسي بتسديدة في الشباك.

وخطف أنطوان جريزمان الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة (63)، بعدما تابع رأسية دي يونج المرتدة من يد الحارس سيليسن داخل منطقة الست ياردات بتسديدة في الشباك الخالية.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريق برشلونة في الدقيقة (69)، من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة ارتطمت في القائم قبل أن تسكن شباك سيليسن.

باقي التفاصيل بعد قليل..