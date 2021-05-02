عاجل | تشكيلة برشلونة الاساسية أمام فالنسيا في الدوري الاسباني «عودة ديست ولينجليه»

أعلن رونالد كومان تشكيلة برشلونة الاساسية امام فالنسيا في الدوري الاسباني، والتي ستشهد جلوسه في المدرجات بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام غرناطة.

وقرر كومان مواصلة الدفع بثلاثي في خط الدفاع، على أن يلعب سيرجيو بوسكيتس في مركز خط الوسط الدفاعي، ومن أمامه يأتي كل من فرينكي دي يونج وبيدري لوبيز.

ووقع اختيار كومان على جيرارد بيكيه في مركز قلب الدفاع، على الرغم من الهفوات التي ارتكبها في المباراة الماضية أمام غرناطة، وسيجواره كل من كليمنت لينجليه ورونالدو أراوخو بدلًا من صامويل أومتيتي وأوسكار مينجويزا.

وعاد سيرجينو ديست ليشغل الجبهة اليمنى في تشكيلة برشلونة الاساسية على حساب سيرجي روبيرتو الذي ظهر بمستو سيء للغاية في المباراة الماضية، وسيقود ليونيل ميسي خط الهجوم، وبجانبه أنطوان جريزمان.

والتالي تشكيلة برشلونة الاساسية امام فالنسيا:

أندريه تير شتيجن

رونالدو أراوخو – جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليه

سيرجيو بوسكيتس

سيرجينو ديست – فرينكي دي يونج – بيدري لوبيز – جوردي ألبا

ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان