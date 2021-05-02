فيديو | مشاهدة فيديو اهداف مباراة يوفنتوس واودونيزي في الدوري الايطالي

شاهد فيديو اهداف مباراة يوفنتوس واودونيزي في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الأحد 2-5-2021، لحساب الجولة 34، والتي استضافها استاد مابي بمدينة ريجيو إيميليا.

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في الدقائق الأخيرة، قاد بهما فريقه يوفنتوس لقلب تأخره صفر-1 أمام مضيفه أودينيزي، إلى فوز في الوقت القاتل 2-1.

وبعدما فقد لقب الدوري الايطالي، التي احتكرها خلال المواسم التسعة الأخيرة، بعد تتويج إنتر باللقب اليوم قبل نهاية الموسم بأربع مراحل، أصبح هدف يوفنتوس الأساسي الآن، التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 69 نقطة، ليتقدم من المركز الخامس إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

وترجم أودوينيزي سيطرته المبكرة على اللقاء، بعدما أحرز ناهويل مولينا هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة، حيث نفذت ركلة حرة بطريقة سريعة، ليمرر رودريجو دي باول الكرة للاعب الأرجنتيني، الذي انطلق بالكرة قبل أن يسدد من داخل المنطقة، على يمين تشيزني، داخل الشباك.

وخلال الشوط الثاني كثف يوفنتوس من هجماته خلال الوقت المتبقي من اللقاء، وحصل فريق (السيدة العجوز) على ركلة حرة في الدقيقة 82 نفذها رونالدو، لتلمس الكرة يد أحد لاعبي الحائط البسري داخل منطقة الجزاء، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ليوفنتوس.

ونفذ رونالدو ركلة الجزاء بنجاح، بعدما سدد كرة زاحفة على يمين حارس أودينيزي، الذي كاد أن يمسك بها، لكنها كانت أسرع منه لتحتضن شباكه، محرزا هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 83.

واصل يوفنتوس هجومه المكثف، ليثمر هذا الضغط عن تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90 عن طريق رونالدو الذي تابع تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى عن طريق أدريان رابيو، ليسدد ضربة رأس رائعة، على يسار سكوفيت، الذي فشل في إبعاد الكرة لتعانق شباكه وسط فرحة طاغية من لاعبي ومسؤولي الفريق الضيف.