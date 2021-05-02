شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: الأزمة بين حراس الزمالك «مهاترات».. والجهاز الفني يتحمل المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، على الأزمة القائمة بين حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال أيمن عبدالعزيز، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «ما حدث من حراس مرمى الزمالك خلال الأيام الماضية (مهاترات)»، مضيفًا :«الجهاز الفني للأبيض هو الذي يتحمل مسؤولية الأزمة بين الحراس، لأنه من المفترض أن يضع نظام يمشي عليه الجميع».

وأضاف :«الحارس الذي يخرج عن هذا النظام ويثير المشاكل، يجب أن يتم توقيع عليه عقوبة كبيرة»، مضيفًا :«الزمالك لديه حراس على أعلى مستوى، وكلهم حصلوا على فرص، الحارس الذي يظهر بمستوى مميز هو الذي يشارك بشكل أساسي، بصرف النظر عن تاريخه».

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.