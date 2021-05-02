شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: هناك عشوائية في بيراميدز.. واللاعبون «معندهمش طموح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، إدارة نادي بيراميدز، بسبب سياستها في شراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «بيراميدز لديه إمكانيات فنية وإدارية كبيرة، تؤهله للفوز بالبطولات»، مضيفًا :«نادي بيراميدز كان يسير بخطى ثابتة تحت قيادة المستشار تركي أل الشيخ، مالك النادي السابق».

وأضاف: «الأمور تغييرت للأسوأ داخل النادي السماوي مع الإدارة الجديدة»، مضيفًا: «هناك عشوائية في شراء اللاعبين بصرف، حيث تتم عملية الشراء بدون أي خطط مستقبلية».

وتابع: «بيراميدز، لديه لاعبين على أعلى مستوى، قادرون على التتويج ببطولة الدوري وهو (حاطط رجل على رجل)، ولكن اللاعبين ليس لديهم أي طموح وهدفهم الأساسي الفوز على الأهلي والزمالك فقط، خاصة أنهم يحصلون على رواتبهم بصرف نسبة المشاركة».