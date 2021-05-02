شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام وشيفيلد يونايتد.. جاريث بيل يتقدم للأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين فريقي توتنهام هوتسبير وشيفيلد يونايتد بتقدم الأول بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة ال34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يجد لاعبي توتنهام صعوبة في السيطرة على مجريات اللعب وتبادل الكرة والوصول إلى المناطق الدفاعية للفريق الضيف وحارس مرماهم.

وأسفرت محاولات أصحاب الأرض الهجومية عن هدف في الدقيقة 36 بأقدام الدولي الويلزي جاريث بيل، وحاول المهاجم الإنجليزي هاري كين تعزيز التقدم بالتسديد من خارج المنطقة.

ويحاول لاعبي توتنهام تحقيق الفوز في مباريات اليوم من أجل تقليص الفارق مع تشيلسي صحاب المركز الرابع إلى 5 نقاط والمنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.