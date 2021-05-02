شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: المشاكل تظهر في الزمالك بعد الخسارة والتعادل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك الأسبق، على صعوبة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض مع نادي بيراميدز.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أيمن عبدالعزيز، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «مباراة اليوم صعبة للغاية على فريق الزمالك، فهو يواجه فريق قوي، نجح في التأهل إلى دوري الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الافريقية».

وأضاف: «بيراميدز، لديه لاعبين مميزين للغاية سبق لهم اللعب للزمالك والأهلي، هؤلاء اللاعبين لديهم حافز أنهم الأفضل في مصر، وهو ما سيزيد من صعوبة المباراة».

وواصل: «تعادل الزمالك في المباراة الماضية يُصعب من مواجهة اليوم»، مضيفًا :«أزمة الزمالك أن مشاكله بتكتر بعد الخسارة أو التعادل في أي مباراة، والإدارة لا تتدخل لحل تلك المشاكل».