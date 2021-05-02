شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبرز معارك شهر مايو لفريق الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهات حاسمة خلال شهر مايو الجاري، بعد أن أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد المواجهات المتبقية في البطولة.

ويأمل الفريق في تحقيق الانتصارات للحفاظ على القمة التي يحتلها الفريق برصيد 40 نقطة.

الفريق خاض حتى الآن 18 مباراة، فاز في 12 لقاء، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في مبارتين، وأحرز الفريق 32 هدفا، واستقبلت شباكه 11 هدفا.

ويستعرض الموقع الرسمي للنادي مواعيد مباريات الفريق خلال شهر مايو الجاري:-

-الزمالك ضد بيراميدز يوم 2 مايو على ستاد القاهرة.

-الزمالك ضد سموحة يوم 6 مايو على ستاد الإسكندرية.

-الزمالك ضد الأهلي يوم 10 مايو على ستاد القاهرة.

-الزمالك ضد إنبي يوم 14 مايو على ستاد القاهرة.

-الزمالك ضد طلائع الجيش يوم 20 مايو على ستاد القاهرة.

-الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم 24 مايو على ستاد الإسكندرية.