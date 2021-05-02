شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يسري: قرار اتحاد اليد الأنسب لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسن يسري رئيس جهاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إن قرار الاتحاد المصري بتتويج الفريق للقب دوري الموسم الماضي، مرضي نسبيا للجهاز الفني.

وأكد حسن يسري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن القرار كان لابد منه وذلك لصعوبة اسكتمال مباريات الدورى والكأس لموسم 2019-2020، خاصة في ظل ضغط مباريات الموسم المنصرم الذي لعب خلال شهر رمضان، بجانب ضيق الوقت بسبب استعداد المنتخب لأولمبياد طوكيو

وأوضح حسن يسرى أن تخوف الفريق من عدم استكمال الموسم بسبب بطولة الكأس ومشاركة الفريق في بطولة إفريقيا أبطال الكأس، ولكن الاتحاد المصري لكرة اليد أبدى موافقته على مشاركة الفريق في هذه البطولة والتى تنطلق 19 أغسطس المقبل بمدينة أغادير المغربية.