شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز.. وعواد والونش أساسيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدوري.

ويضم التشكيل كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد «زيزو» – يوسف إبراهيم «أوباما» – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد

ويحتل الزمالك المركز الأول بمسابقة الدوري برصيد ٤٠ نقطة جمعها من ١٨ مباراة في حين يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد ٣٠ نقطة.