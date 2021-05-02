شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وصبحي وأنطوي يقودون تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة الزمالك في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي بالدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي- أحمد سامي- أحمد أيمن منصور- محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا- أحمد توفيق- إيريك تراوري- عبدالله السعيد- رمضان صبحي

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبدالله بكري- أحمد الشناوي- عمر جابر- إسلام عيسى- إبراهيم حسن- محمود حمادة- إبراهيم عادل- دودو الجباس- دييجو رولان