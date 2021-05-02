شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتفقدون أرضية ملعب استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية ملعب ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وكانت حافلة الفريق قد وصلت منذ قليل بعد التحرك من فندق الإقامة حيث قام المدير الفني للفريق بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

ويحتل الزمالك المركز الأول بمسابقة الدوري برصيد ٤٠ نقطة جمعها من ١٨ مباراة في حين يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد ٣٠ نقطة .