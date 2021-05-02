شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

ويحتل الزمالك المركز الأول بمسابقة الدوري برصيد ٤٠ نقطة جمعها من ١٨ مباراة في حين يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد ٣٠ نقطة .