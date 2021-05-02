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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد ثنائية رونالدو

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس، من الحفاظ على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعدما سجل هدفين في مرمى أودينيزي.

وشهدت الجولة ال34 اشتعال المنافسة على المراكز المؤهلة إلى بالإضافة إلى حسم إنتر ميلان للقب رسمياً بعد تعثر منافسه أتالانتا بالتعادل أمام ساسولو.

فيما واصل كريستيانو رونالدو تصدره لجدول ترتيب هدافي بعد أن أصبح رصيده 27 هدف، متفوقاً على البلجيكي لوكاكا، مهاجم إنتر ميلان، والذي سجل 21 هدف.

ويتقاسم 4 لاعبين المركز الثالث من القائمة برصيد 19 هدف وهم، تشيرو إيموبيلي، لاعب لاتسيو، ودوشان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، وسيمون نوانكو، لاعب كروتوني، بالإضافة إلى لويس مورييل، لاعب أتالانتا.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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