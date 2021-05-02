شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو ينقذ يوفنتوس بثنائية في مرمى أودينيزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق يوفنتوس من هزيمة مضيفه أودينيزي بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة ال34 من منافسات الدوري الإيطالي.

المباراة شهدت صعوبات بالغة لرفاق المدرب الإيطالي بيرلو، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق اللاعب ناهيل مولينا في الدقيقة العاشرة من أحداث الشوط الأول.

حاول لاعبي يوفنتوس العودة في الشوط الثاني بالضغط هجومياً ولكن دون جدوى بسبب التنظيم الجيد من دفاع أودينيزي حتى سجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83، ثم عاد البرتغالي واحرز هدف الفوز من رأسية رائعة في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز ينقذ يوفنتوس حظوظه في المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن وصل إلى النقطة 69 في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي فيما توقف رصيد أودينيزي عند 39 نثطة في المركز الحادي عشر.