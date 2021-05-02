شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى ومدرب حراس بيراميدز يؤديان صلاة العشاء قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد فتحى لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز وخالد عبد الله مدرب حراس الفريق، على أداء صلاة العشاء والتراويح باستاد القاهرة الدولي، قبل مواجهة الزمالك المقرر لها في التاسعة والنصف مساء.

واستعان أحمد فتحي بالمصحف الشريف خلال أداء صلاتي العشاء والتراوي

وفى سياق متصل، أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري.