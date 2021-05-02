شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى ومدرب حراس بيراميدز يؤديان صلاة العشاء قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد فتحى لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز وخالد عبد الله مدرب حراس الفريق، على أداء صلاة العشاء والتراويح باستاد القاهرة الدولي، قبل مواجهة الزمالك المقرر لها في التاسعة والنصف مساء.
واستعان أحمد فتحي بالمصحف الشريف خلال أداء صلاتي العشاء والتراوي
وفى سياق متصل، أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمي : محمد عواد
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي
خط الهجوم : أشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد
ووصلت حافلة الفريق إلى استاد القاهرة منذ قليل استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز، وكان الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق، قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة، وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.
الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11 هدفا.
فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات ، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17هدفا .
يدير المباراة تحكيميا الحكم الدولى جهاد جريشة حكم ساحة، ومحمد الصباحى للفيديو.