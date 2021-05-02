شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى يشارك فى كأس العرب بالدوحة بأفضل تشكيل متاح وقت البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم المشاركة فى بطولة كأس العرب التى تقام تحت مظلة الفيفا فى الدوحة العاصمة القطرية خلال ديسمبر المقبل بالمنتخب الوطنى الأول وجهازه الفنى وبأفضل تشكيل له يكون متاحا فى توقيت إقامة البطولة.

وأكد الاتحاد المصري فى بيان له، أنه موقفه من البطولة يأتى تقديرا لبعدها العربي ولإقامتها لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأهميتها الفنية واهتمام جماهير الكرة المصرية بها، كما أنها تقام في توقيت يناسب إعداد للمنتخب الوطني الأول للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون في شهر يناير المقبل وهو الشهر التالي مباشرة للبطولة العربية.

كما أن الاتحاد المصري استقبل أمر مشاركته العربية منذ الوهلة الأولى للإعلان عنها بكل التقدير والاهتمام، وهو ما انعكس على تشكيل الوفد المصري المشارك في مراسم إجراء قرعة البطولة ، وكان من المفترض تواجد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول ضمن الوفد لولا إصابته بفيروس كورونا الذي منعه من المشاركة.