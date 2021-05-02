شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد هاني ظهير أيمن الأهلي من العودة للتشكيل الأساسي لفريقه ضد غزل المحلة غدا، الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في الفترة الماضية بسبب إصابته فى العضلة الضامة.

وتعرض محمد هاني للإصابة بشد في العضلة الضامة قبل مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومنذ ذلك الوقت لا يشارك بشكل أساسي فى صفوف الأهلي حيث يعتمد الجهاز الفني على الثنائي أحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق.

وتراجع مستوى أحمد رمضان بشكل غير مبرر في الفترة الأخيرة رغم أنه كان يقدم مستويات طيبة من قبل، حيث ظهر بمستوى متواضع في مباراة المصري وكان الثغرة التي اعتمد عليها لاعبي الفريق البورسعيدي في اختراق دفاع الأهلي، واستمر أداؤه المتواضع في مباراة الجونة الأخيرة، لذا يفكر الجهاز الفني في الاعتماد على هاني بقيادة الجبهة اليمنى.

وشارك محمد هاني بديلا في مباراتي المصرى والجونة الأخيرتين وظهر بمستوى جيد وبات جاهزا لتدعيم الجبهة اليمنى لفريقه والمشاركة بشكل أساسي فى مباراة غزل المحلة غدا.

وينوى الجهاز الفني إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق الأحمر أمام المحلة غدا، بعودة بدر بانون أو ياسر إبراهيم للتشكيل الأساسي فى قلب الدفاع، ومحمد هاني للجبهة اليمنى، فيما لم يتحدد موقف أيمن أشرف من العودة للمشاركة فى مباراة المحلة غدا.