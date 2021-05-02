شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهاجم الزمالك بـ جون أنطوي والسعيد ورمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمي : شريف إكرامى

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد حمدى - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط : نبيل دونجا - أحمد توفيق - إريك تراورى - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

خط الهجوم : جون أنطوى

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد

ووصلت حافلة الفريق إلى استاد القاهرة منذ قليل استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز، وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة ، وتعادل في 4 مباريات ، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات ، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17هدفا .

يدير المباراة تحكيميا الحكم الدولى جهاد جريشة حكم ساحة، ومحمد الصباحى للفيديو.