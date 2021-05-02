شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يهزم مستقبل الرجيش ويعود إلى دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق النجم الساحلي من تحقيق فوز صعب على منافسه مستقبل الرجيش بهدف دون رد سجله اللاعب فخرالدين العويجي، في إطار مباريات الجولة ال23 من منافسات الدوري التونسي.

وبهذا الفوز يضمن النجم الساحلي العودة للمشاكة مجدداً في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد حسمه لوصافة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة متفوقاً على فريق اتحاد بن قردان صاحب المركز الثالث 37 نقطة.

وغاب بطل الشامبيوزليج في نسخة 2007 عن المشاركة في الموسم الماضي بعد أن تراجع مستواه في البطولة المحلية واحتل المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

يذكر أن الترجي التونسي قد حسم لقب الدوري التونسي للمرة الخامسة على التوالي بعد أن جمع 62 نقطة من 26 مباراة لعبها، ليوسع الفارق مع وصيفه النجم الساحلي إلى 11 نقطة قبل جولتين من النهاية.