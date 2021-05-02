شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يرفض عرضًا خياليًا من بيراميدز لأجل عيون الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي السابق والاتفاق السعودي حاليًا، عرضًا خياليًا للانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز في الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن العرض المقدم من بيراميدز للاعب الأهلي السابق تضمن حصوله على مبلغ مليون دولار سنويًا.

وأكد أزارو رغبته في الاحتراف خارجيًا مشددًا على أنه في حال عودته للعب في الدوري المصري فلن يكون سوى بقميص النادي الأهلي، الذي توج معه سابقًا بلقب هداف الدوري.

وكان أزارو قد رحل عن الأهلي في أكتوبر الماضي للانضمام إلى نادي الاتفاق السعودي بعقد يمتد حتى 2022.