شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلي.. صن دوانز يقترب من الدوري بهزيمة أورلاندو بايرتس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق صن دوانز من تحقيق فوز كبير على مضيفه أورلاندو بايرتس بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة ال26 من منافسات الدوري الجنوب أفريقي.

تقدم ريكاردو ناسمينتو في الدقيقة 57 من ضربة جزاء قام بتسديدها بنجاح، وأضاف بيتر شالاويل هدف تعزيز التقدم عند الدقيقة 76، واختتم لايل لاكاي الثلاثية في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق صن دوانز إلى 51 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الجنوب أفريقي وبفارق نقطة واحدة عن منافسه أمازولو والذي لعب مباراتين أكثر.

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن دوانز في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا في مواجهة تتكرر للمرة الثالثة على التوالي.