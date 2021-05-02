شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميًا تأجيل مباراته ضد نظيره ليفربول إلى أجل غير مسمى بعد الأحداث، التي وقعت اليوم في ملعب أولد ترافورد.

وكان من المفترض أن يقام عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة بين سبورتس عن طريق مراسلها في ملعب أولد ترافورد الذي كان يحتضن اللقاء.

وبحسب موقع «بين سبورت» تجمع قرابة 200 مشجع من جماهير مانشستر يونايتد للاعتراض على سياسة ملاك النادي في خلق حالة فوضى قد تؤخر المباراة المرتقبة أمام ليفربول المقررة في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وبحسب تقرير «بين سبورت» تجدد غضب مشجعي يونايتد حيال عائلة غلايزر المالكة للنادي على خلفية دورها في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال، والذي انهار بعد 48 ساعة فقط على إطلاقه الشهر الماضي، نتيجة المعارضة الشديدة من المشجعين واللاعبين والحكومات والاتحادات المحلية والقارية والدولية.