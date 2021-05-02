شكرا لقرائتكم خبر عن النني يلحق بقائمة الذهب.. 9 فراعنة هزوا الشباك في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتفع عدد اللاعبين المصريين اللذين سجلو أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 9 بعدما أحرز محمد النني، لاعب أرسنال، هدف التقدم لفريقه في مرمى نيوكاسل، ضمن مباريات الجولة ال34.

ورغم أن الدولي المصري يرتدي قميص النادي الإنجليزي العملاق منذ بداية عام 2016، إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك في البريميرليج ومحلياً بشكل عام فيما سبق له تسجيل 5 أهداف في البطولات القارية وكان أبرزها في مرمى برشلونة خلال مواجهة الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي التقرير التالي، يستعرض المصري اليوم سجل الأهداف المصرية في الملاعب الإنجيليزية.

احمد حسام ميدو

يعد احمد حسام ميدو من أبرز الأسماء المصرية التي تألقت في بطولة البريميرليج مع عدة فرق مختلفة يأتي في مقدمتها توتنهام هوتسبير.

ويمتلك ميدو 23 هدف في مشواره مع الدوري الإنجليزي كان 15 منها مع سبيرز و7 بقميص ميديلبره وهدفين عندما كان لاعباً في صفوف ويجان أتليتك.

عمرو زكي

صاحب واحدة من أفضل الانطلاقات المصرية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 10 أهداف رائعة رفقة فريقه ويجان كان أبرزها الخلفية المزدوجة في مرمى ليفربول.

أحمد المحمدي

هو عميد لاعبي مصر في الكرة الإنجليزية وتمتد رحلته الاحترافية في ملاعب البريميرليج منذ موسم 2010-2011 عندما ضمه سندرلاند على سبيل الإعارة من نادي إنبي.

المحمدي لعب للعديد من الفرق وتمكن من تسجيل 6 أهداف، الأول كان مع سندرلاند و4 رفقة فريقه السابق هال سيتي وهدف مع فريقه الحالي أستون فيلا.

حسام غالي

رغم كونه من أبرز لاعبي الكرة المصرية إلا أن مسيرته في مع فريق توتنهام الإنجليزي لم تحقق نفس النجاح، ويمتلك قائد الأهلي السابق هدف في البريميرليج سجله ضد واتفورد.

احمد حجازي

سجل احمد حجازي هدفين مع فريقه وست بروميتش ضد فرق برونموث وساوثهامبتون رغم لعبه كمدافع، وذلك قبل أن ينتقل إلى الاتحاد السعودي على بيسل الإعارة.

رمضان صبحي

توقع الكثيرين تألق رمضان صبحي في الدوري الإنجليزي بعد أن تعاقد معه ستوك سيتي، نظراً لموهبته المميزة وصغر سنه في ذلك الوقت.

الدولي المصري لم يقدم الأداء المنتظر منه واكتفى بتجربة قصيرة مع ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون وسجل ثلاثة أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي.

محمود حسن تريزيجيه

أوقفت الإصابة الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب محمود حسن تريزييجيه مع فريقه أستون فيلا خلال الموسم الحالي، ويمتلك تريزيجية 8 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

هو الهداف التاريخي للكرة العربية في بطولة الدوري الإنجليزي بعد أن سجل 95 هدف حتى الآن، 2 منهم برفقة فريقه السابق تشيلسي و93 مع ليفربول.

ويمتلك صلاح الوقفت خلال الموسم الحالي على أقل تقدير لدخول نادي المئة ونزع الصدارة الإفريقية التي يحتلها اللاعب الإيفواري السابق ديدييه دروجبا.