تأجيل مباراة مانشستر يونايتد و ليفربول لتاريخ يحدد لاحقاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

اعلن رابطة ​الدوري الانكليزي الممتاز​ لكرة القدم " ​البريمييرليغ​ "، عن تأجيل قمة انكلترا التي ستجمع فريقي ​مانشستر يونايتد​ و ​ليفربول​ ضمن منافسات الجولة 34 خلال فعاليات بطولة الدوري الانكليزي الى وقت وتاريخ يحددان لاحقاً.



وذلك بسبب غضب جماهير الشياطين الحمر خارج ملعب الاولد ترافورد قبل اقتحامها ارض الملعب وايصال رسالتها لملاك النادي،عائلة غليزر، ولم يتمكن الطاقم التحكيمي للمباراة من دخول ارض الملعب في الوقت المناسب ولم تصل قافلة الفريقين الى ملعب المباراة، ورغم سيطرة الشرطة على الوضع وعودة الهدوء الى الاجواء الا ان اللقاء لن يقام اليوم، حفاظاً على سلامة اللاعبين.