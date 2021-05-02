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الليغ 1: سانت ايتيان يهرب من مناطق الخطر بفوز مهم امام مونبيلييه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

ابعد نادي ​سانت ايتيان​ نفسه عن مناطق الخطر في الليغ 1 الفرنسية بعدما تجاوز نادي ​مونبيلييه​ بنتيجة 2 - 1 في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة 35 من البطولة.

النادي الاخضر وجد نفسه متاخرا بعد 6 دقائق بهدف الجزائري اني ديلور الا انه نجح بتسجيل هدف التعادل عبر رومان هاموما د 16 لينتهي الشوط الاول 1 - 1 بين الطرفين.

في الشوط الثاني انكب مونبيلييه لتسجيل هدف الفوز الا انه تفاجأ بهدف ثان للضيوف عبر ماتيو ديبوشي د 50 وباءت طكل محاولاته لتعديل النتيجة لكي تنتهي المواجهة بفوز سانت ايتيان 2 - 1.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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