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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوكاكو يحتفل باللقب برسالة من القلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021
عبر نجم فريق انتر ميلانو الايطالي، القناص البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو عن سعادته الكبيرة عقب حسم تتويج فريقه بلقب الكالتشيو رسمياً عقب تعثر اقرب الملاحقين وذلك عقب غياب دام 11 عاماً للقب البطولة الايطالية عن خزائن النيراتزوري.
وقال لوكاكو:" نحن أبطال إيطاليا، شكراً لزملائي في الفريق والمدرب وطاقمه ومجلس الإدارة لكن الأهم من ذلك الجماهير، لقد منحتونا القوة لمواصلة الإستمرار ! دعمكم يعني لنا كل شيء، أصبح الحلم حقيقة، فورزا انتر".
وكان الانتر قد فاز بنتيجة 2 - 0 امام فريق كروتوني خارج الديار.