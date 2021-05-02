لوكاكو يحتفل باللقب برسالة من القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

عبر نجم فريق ​انتر ميلانو​ الايطالي، القناص البلجيكي الدولي ​روميلو لوكاكو​ عن سعادته الكبيرة عقب حسم تتويج فريقه بلقب ​الكالتشيو​ رسمياً عقب تعثر اقرب الملاحقين وذلك عقب غياب دام 11 عاماً للقب البطولة الايطالية عن خزائن النيراتزوري.



وقال لوكاكو:" نحن أبطال إيطاليا، شكراً لزملائي في الفريق والمدرب وطاقمه ومجلس الإدارة لكن الأهم من ذلك الجماهير، لقد منحتونا القوة لمواصلة الإستمرار ! دعمكم يعني لنا كل شيء، أصبح الحلم حقيقة، فورزا انتر".

وكان الانتر قد فاز بنتيجة 2 - 0 امام فريق كروتوني خارج الديار.