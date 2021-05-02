- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النني: سعيد جدا بهدفي في مرمى نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021
عبر الدولي المصري محمد النني لاعب ارسنال الانكليزي عن سعادته الغامرة بإحراز هدف في شباك نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال النني: "أنا سعيد حقًا بهدفي الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز إنه شعور رائع كنت أحلم بذلك حقًا".
وواصل: "لقد احتفلت بالهدف من كل قبلي وأنا أشكر الله على هذه الفرصة".
وأضاف: "إنه لأمر رائع بالنسبة للمديرين أنّ يقوموا بالتناوب على اللاعبين الجميع جاهز دائمًا للعب نحن نكافح من أجل مراكزنا الجميع يبذل قصارى جهده من أجل مُساعدة آرسنال".
وتابع: "لقد كان فوز مُهم حيث حققنا النتيجة التي لم نتمكن من تحقيقها يوم الخميس الماضي".
وأتم تصريحاته قائلًا: "من الرائع أيضًا أنّ رابطة الدوري الإنكليزي تمنح اللاعبين فرصة خلال المُباريات المسائية لإيقاف المباراة والحصول على السوائل".