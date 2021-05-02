النني: سعيد جدا بهدفي في مرمى نيوكاسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

عبر الدولي المصري محمد ​النني​ لاعب ​ارسنال​ الانكليزي عن سعادته الغامرة بإحراز هدف في شباك ​نيوكاسل​ يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز.



وقال النني: "أنا سعيد حقًا بهدفي الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز إنه شعور رائع كنت أحلم بذلك حقًا".

وواصل: "لقد احتفلت بالهدف من كل قبلي وأنا أشكر الله على هذه الفرصة".

وأضاف: "إنه لأمر رائع بالنسبة للمديرين أنّ يقوموا بالتناوب على اللاعبين الجميع جاهز دائمًا للعب نحن نكافح من أجل مراكزنا الجميع يبذل قصارى جهده من أجل مُساعدة آرسنال".

وتابع: "لقد كان فوز مُهم حيث حققنا النتيجة التي لم نتمكن من تحقيقها يوم الخميس الماضي".

وأتم تصريحاته قائلًا: "من الرائع أيضًا أنّ رابطة الدوري الإنكليزي تمنح اللاعبين فرصة خلال المُباريات المسائية لإيقاف المباراة والحصول على السوائل".