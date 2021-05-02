سولسكاير: آمل أن يبقى بوغبا وكافاني مع مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

أعرب المدرب أولي غونار ​سولسكاير​ عن أمله في أن يؤدي تحسن مانشستر يونايتد هذا الموسم إلى إقناع بول ​بوغبا​ وإدينسون ​كافاني​ بالبقاء في النادي إلى ما بعد نهاية الموسم.



وقال سولسكاير: "يعرف بول مشاعري تجاهه وأريده أن يبقى. يتعلق الأمر بخلق بيئة نزدهر فيها، وبيئة تنافسية وفريق يتحدى على الجوائز. هو وإدينسون فائزان لكنهما بشر أيضًا ومن المهم أن يستمتعا باللعب مع هذا الفريق".

وأضاف: "إذا استطعنا أن نلعب ضد ليفربول كما لعبنا ضد روما، يمكنهما أن يشعرا بتقدمنا​​، فربما تكون فرصنا أكبر في الحفاظ عليهما".